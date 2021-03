Soome politsei võtab Arctic rallil pealtvaatajate leidmiseks droonid appi

Pealtvaatajatele on piirangud seatud mõistagi koroonapandeemia tõttu. "Palju erinevaid virtuaalseid võimalusi on olemas ralli jälgimiseks," sõnas võistlusdirektor Kai Tarkiainen. "Erinevate kanalite kaudu MM-etappi jälgides aitavad fännid kaasa sellele, et üritus mööduks ohutult. Ühtlasi annab see kinnitust, et meie metsade vahele võib üritus tagasi tulla, kui ajad jälle normaalsemad on."