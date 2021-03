Kübaratriki löönud Aubameyang jõudis uhkesse seltskonda, Everton sai üllatuskaotuse

Arsenal lõi juba avapoolajal kolm väravat, kui kahel korral oli täpne Pierre-Emerick Aubameyang ja korra Hector Bellerin. 47. minutil vormistas Gaboni koondislane karjääri esimese Premier League'i kübaratriki. Aubameyang on kolmas mängija alates hooajast 2009-2010, kes löönud kübaratriki kolmes erinevas Euroopa tippliigas. Varasemalt on seda suutnud vaid Alexis Sanchez ja Salomon Kalou. Aubameyang on lisaks Premier League'ile saanud kübaratriki kirja ka Saksamaal ja Prantsusmaal.