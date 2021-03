Klubi ajaloo ühe kalleima ostu teinud Müncheni Bayern täiendas ridu lähikonkurendi võtmemängijaga

Teatavasti on Euroopa tippliigades talvine üleminekuaken suletud. Seega liitub Prantsusmaa koondislane Bayerniga tänavu 1. juulil.

Bayern sõlmis keskkaitsjaga viie aasta pikkuse lepingu. Upamecano eest tuli Bayernil lauale käia 42,50 miljonit eurot. Sellest enamat on Bayern maksnud vaid Lucas Hernandezi (80 miljonit) ja Leroy Sane (45 miljonit) eest.

Bayerni järel Bundesligas teist kohta hoidva RB Leipzigi ridades on Upamecano viimastel aastatel olnud üks kaitse tugitalasid. Tänavusel hooajal on tema arvel kõiki sarjade peale 26 kohtumist. Tema nimel on ka üks värav ja resultatiivne sööt.