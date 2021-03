Vigastusega kimpus Novak Djokovic sammus Austraalias veerandfinaali: igal teisel turniiril peale suure slämmi oleksin juba loobunud

Djokovic on aga reedest saadik olnud hädas kõhuvigastusega. Kõhulihase rebendit kahtlustav maailma esireket otsustas seetõttu laupäevase treeningu sootuks vahele jätta. "Tänaseks mänguks ma ettevalmistust ei teinud. Kasutasin igat tundi selleks, et vigastusest taastuda ning olla võimeline võistlemiseks. Minu füsiotreener on teinud suurepärast tööd."