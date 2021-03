VIDEO | Maailma esireketit pilanud Nick Kyrgios: ärge võtke mu nalju tõsiselt

Djokovic tähistab oma võite kätega rinnalt publiku suunas osutades, justkui näidates, et tema süda kuulub fännidele tribüünil. Sama tegi Kyrgios täna väljakule astudes, enne kui matš üldse alanudki oli. Varasemalt on Kyrgios selle liigutuse oma kommentaarides tituleerinud piinlikuks, vahendab Ubitennis.net .

"See on nagunii vaid tögamine. Kui me Kokkinakisega [Twitteris] säutsume või mingeid asju teeme, siis see on vaid lõbu pärast, te ei saa kõike liiga tõsiselt võtta."