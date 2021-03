Poola komeedi jaoks jääb Australian Openi veerandfinaali uks veel kinni, Halep kohtub veerandfinaalis Serenaga

"See väljak on väga kiire ning pole lihtne siin mängida. Siin libiseb palju. Üritan lihtsalt enda mängule keskenduda nii palju kui võimalik."

Veerandfinaalis kohtub Halep 24. suure slämmi tiitlit püüdva Serena Williamsiga. "Legend. Ta on parim. Temaga on alati raske. Mul on kogemusi. Oleme nii palju kohtunud. Üritan lihtsalt nautida ning anda endast parima, sest ainult nii on võimalik Serenat võita," lisas Halep.