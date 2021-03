KUULA | Kõik kaalul! Millise lähenemisega tagab Eesti koondis pääsme EM-ile? Ohukohad, optimist ja pessimist

Stuudios läheb arutelu käigus päris tuliseks, aga kokkuvõttes on kõik ühisel meelel, et pääse Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile ühel või teisel moel näppude vahele jääb. Kuidas siis muidu? Meie peamine rivaal Põhja-Makedoonia läheb eelinfo põhjal Permi parimas rivistuses, aga koroona ajastul võib ootamatuid tagasilööke tulla igalt poolt. Kõigil, ka meil. Mis on Eesti koondise trumbid ja mis on ohukohad? Millise filosoofilise lähenemisega peaks koondis mullile vastu minema, kui viie päeva jooksul tuleb pidada kolm mängu, neist tähtsaim eeldatavalt viimasena.