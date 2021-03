Klopp tunnistas tiitli kaitsmises kaotust

Viimasest seitsmest mängust on Ragnar Klavani eksklubi kaotanud juba viis. Eile mängiti võõrsil Leicester City vastu viimase 12 minutiga maha 1:0 eduseis ning kaotati 1:3.

Mohamed Salah viis 67. minutil Liverpooli ette, kuid 78., 81. ja 85. minutil vastasid tabamustega James Maddison, Jamie Vardy ja Harvey Barnes.

Liverpool jääb nüüd tabeliliidrist Manchester Cityst maha 13 punktiga. Pep Guardiola juhendataval meeskonnal on lisaks üks mäng vähem peetud.

"Ma ei usu, et me suudame seda vahet tagasi teha. Me ei muretse tiitli pärast, me pole rumalad," rääkis Klopp pressikonverentsil.

"Me peame võitma jalgpallimänge. Suur osa jalgpallist oli väga hea. Me lõime suurepärase värava, aga lasime endale lüüa kummalise ning ma arvan, et see oli ka suluseisust. 1:2 värav oli arusaamatus - see avaldas mängule liiga suurt mõju. Pidime teistmoodi reageerima ning kolmanda värava andsime ära liiga lihtsalt."

"Me peame vigu ja arusaamatusi vältima. Täna me seda ei teinud. Ülejäänud mäng oli väga hea. Esiteks peame me oma esitust parandama, tulemused on väga suures seoses esitusega," lisas Klopp.

Liverpool polnud kolme järjestikust liigamängu kaotanud alates 2014. aasta novembrist.

Teisipäeval ootab Liverpooli Budapestis ees Meistrite liiga kaheksandikfinaali avakohtumine sakslaste RB Leipzigi vastu. Mäng peetakse neutraalsel pinnal, kuna Suurbritannias avastatud koroonaviiruse uue tüve tõttu on Suurbritanniast Saksamaale reisimine raskendatud.