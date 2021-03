VÕIMAS! Marten Liiv saavutas kiiruisutamise MMil viienda koha. "Vinge tulemus, poleks seda uskunud!"

"Vinge tulemus, muud ei oska öelda," sõnas õnnelik Liiv Eesti Päevalehele ja Delfile. "Ei uskunud, et nii kõrge koha saan. Eesmärk oli kümne sekka sõita, aga viies koht... Olin sõidu eel närvis, aga keskendusin sellele, et kõik klapiks. Klappis tõesti, stardis ja kurvides võinuks veidi parem olla, aga need on pisivead."