DELFI OTEPÄÄL | Talveralli ajal Tänakuga koostööd teinud Neuville: väga kasulik oli siia tulla

"Tulime siia, et erinevaid seadistusi testida. Liikusime kogu päeva vältel õiges suunas. Päeva lõpus oli autoga juba parem tunnetus," võttis Neuville Eesti ajakirjanikele võistluspäeva kokku. "See oli raske võistlus, teeolud muutusid pidevalt. Mõned teelõigud oli väga keerulised. Aga töö on tehtud ja see oli hea ettevalmistus peagi toimuvaks ralliks põhja-Soomes," viitas Neuville veebruari lõpus toimuvale Arctic rallile.