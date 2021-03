Kaks nädalat hotellis istumist maksis Kontaveitile kätte: tundus, et õlg ja küünarnukk hakkasid otsast ära kukkuma

Esmalt kiitis Kontaveit vastast. „Minu hea algus ei tähendanud, et mänginuks hästi vaid seda, et Shelby eksis liiga palju,” analüüsis Kontaveit. „Siis hakkas ta tegutsema agressiivselt ja mängis väga head tennist. Tegin, mis võimalik, aga Shelby vääris võitu. Mulle ei jää midagi kripeldama.”

Põhjus, miks Kontaveit ei suutnud Rogersiga sammu pidada, oli tema sõnul see, et ei jätkunud kütust ja keha andis järgi: „Õlg ja küünarnukk hakkasid otsast ära kukkuma ja tundus, nagu poleks jalad keha külge kinnitatud,” tõdes Kontaveit. „Proovisin kohtumiste järel füüsist taastada, nii palju kui võimalik, ent oli teada, et kaks nädalat hotellitoas istumist jõuavad mulle järgi. Väsimus muutus iga päevaga suuremaks ja keha väsinumaks.”