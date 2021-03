TIPPHETKED JA FOTOD | Rapla võitis tänavu juba neljandat korda Kalev/TLÜ-d

Rapla sai juba avaveerandiga 12-punktise edu (23:11), juhtis poolajavileks 42:25 ja kolmanda neljandiku lõpuks 69:48.

Rapla on turniiritabelis Eesti klubidest kolmandal kohal, neil on 12 võitu ja 8 kaotust. Kalev/TLÜ on 3 võidu ja 18 kaotusega seitsmendal ehk viimasel positsioonil.