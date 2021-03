BLOGI | Tuuli Tomingas kaotas MM-i sprindis Talihärmale, kulla võitis Eckhoff

Talihärm ütles intervjuus ERR-ile, et kehv laskmine jääb kripeldama. "Kahju, et tiirudes ei õnnestunud, aga olid ka keerulised tuuleolud. Püstitiirus ei saanud relva kuidagi kontrolli alla."

Oma suusasõiduga jäi Talihärm väga rahule. "Mul oli rajal päris hea tunne. Kuulsin tagasisidet, et liigun hästi, aga samas polnud sellist tunnet, et nüüd on elu sõit. Lihtsalt jaksasin pingutada," sõnas ta.