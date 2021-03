Tasavägise lahingu kaotanud Kaia Kanepi: tundus, et Vekic sai oma mängu rohkem peale suruda

Kanepi lausus virtuaalsel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikele: "Raske mäng. Nägin statistikast, et võitsime võrdselt punkte. Raske on nii kaotada. Arvan, et ta mängis väga hästi. Oli tasavägine matš. Aga üks pidi võitma ja teine kaotama. Vahel mängisin mina hästi, siis tema. Ma ei saanudki mängu jooksul aru, kas tema mängis nii hästi või ei tundnud mina end vahepeal mugavalt, või oli see sellest, et mängisin kehvasti. Tundub, et oli siiski tasavägine."