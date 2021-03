BLOGI JA FOTOD | Otepää Talverallit valitsenud Tänak võitis Neuville'i ees kõik kaheksa kiiruskatset

2. kiiruskatse: Tänak oli taas kiireim, Neuville'i edestas ta 4,9 sekundiga. Kokkuvõttes on kahe Hyundai sõitja vahe nüüd 11,8 sekundit. Tasavägist heitlust jätkasid Gross ja Kaur, teisel katsel jäi poole sekundiga peale Kaur. Gross jäi kokkuvõttes kolmandaks, edu Kauri ees on 0,3 sekundit. Tänakule kaotab Gross 33,7 sekundiga.