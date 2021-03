Jälitussõitu pääsenud Zahkna: võtsin endast maksimumi

"Arvestades statistikat ja enda sõidukiirust kartsin, et selja taga startinud Simon Desthieux püüab mu esimese ringiga võib-olla kinni. Kui esimese tiiru järel nägin, et päris 30 sekundit ei ole esimese ringiga pandud, teadsin, et algus oli täiesti hea," rääkis Zahkna intervjuus ERR-ile, vahendab ERR Sport .

"Viimane lask oli tegelikult kehv, ise kuulsin hääle järgi, et läks täiesti ääre peale. Oli õnne, oleks võinud ka mööda minna ja ma ei oleks üldse imestanud. Viimasel ringil aitas Serbia poiss, sain aru, et tema taga tahaks viimasele tõusule jõuda ja kui peaks energiat üle jääma, siis temast mööda minema. See jäi ideaalsest sõidust puudu, lasin ta lõpuks kolm-neli sekundit eest ära. Sellest on kahju, ilmselt jäi sinna punktikoht ka," sõnas Zahkna.