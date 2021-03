Palju maksavad Australian Openi piletid ja mida arvavad kohalikud eestlased tribüünid taas lukku keeranud eriolukorrast?

Eestlastel Eestis võib olla raske mõista, miks Austraalias koroonaviirusega nii karmilt ringi käiakse. Praeguse eriolukorra kutsus Victoria osariigis esile viirusepuhang, mis sai alguse Melbourne'i karantiinihotellist Holiday Inn ja millega tänahommikuse seisuga oli seotud 13 viirusejuhtumit. Seevastu registreeriti täna Eestis 717 positiivset koroonaviiruse testi. Inimestele seatud piirangud erinevad Eestis ja Austraalias aga teineteisest nagu öö ja päev.

"Sellest on võibolla keeruline aru saada, aga me ise näeme asja selliselt, et kuna siin on viirus juba ühe korra kontrolli alla saadud, siis seda kontrolli all hoida on võimalik ainult karmide reeglitega. Austraallased on oma iseloomult sellised, kes respekteerivad ja järgivad valitsuse juhtnööre. Rolli mängib kindlasti ka riigisisene reisimine, mis on kohalikele ülimalt oluline, kuna inimestel on pered ja sõbrad üle kogu Austraalia. Seega polegi võimalik, et kui viies osariigis on viirus kontrolli all, siis kuues laseb sel lihtsalt minna," kirjeldas Keith olukorda.

