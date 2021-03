Eesti saalijalgpall: vead lähevad aina kallimaks

Vähesed teavad, et Euroopa saalijalgpalli ajaloo esimese, täpselt 50 aastat tagasi löödud värava autoriks oli hollandlane Gino Grünholz ja see löödi Belgia väravasse. Selle sündmuse auks on Baltic Futsal Marketing välja pannud auhinna – pudeli suurepärast džinni Firkin Port Casks. Auhind antakse mängijale, kes lööb värava mõlema jalaga. Vooru tulemustel sai auhinna väljateenitult „kosmonaut“ Ilja Krivošein, kes ekspertide arvamusel täitis ideaalselt konkursi tingimuse.

Unitedi jaoks on see juba järjest kolmas viigitulemus (Rummu Dünamo 3 : 3 kodus, Tartu Ravens 2 : 2 võõrsil), kuid klubi president Aleksandr Dmitrijev märkis ära vähemalt kahe viimase tulemuse etteaimatavuse: „Vahel takistavad võitu vastased, vahel takistame end ise, nagu see oli mängus Rummu vastu. Kahes viimases vastasseisus on tulemus pigem seaduspärane,“ tunnistas Dmitrijev. Seejuures märkis ta, et treenerid on praegu meeskonna mänguga rahul: „Oleme rahul oma meeskonna mänguga ja liikumisega, mida meie mängijad demonstreerivad. Realiseerimine veidi lonkab, kuid arvestades koosseisu uuenemist hooaja eel, on see siiski täiesti arusaadav. On, mille kallal edaspidi tööd teha.“