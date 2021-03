Koroonaviiruse seljatanud Eesti parim naissuusataja pidi ametnikele tõestama, et ta pole teistele ohtlik

Uustalu kirjutas oma Instagrami kontol, et senise talve põhjal valmistab tulemus pettumust, aga sellel on ka kindel põhjus - 20-aastane sportlane heitles vahetult enne MM-i koroonaviirusega.

"Negatiivne vereproov aitas nii palju, et terviseamet lühendas karantiini kümne päeva peale. 08.02 oli planeeritud lend Soome (kell 06.05), (Jõhvist kell 03.15 väljasõit), sain perearstilt sertifikaadi, et olen terve, läbipõdenud COVID-19, kuid lennujaamas see polnud piisav ning seega mind lennule ei lastud, oli vaja negatiivset testi (ja krokodilli pisarad algasid). Tallinna Confidos õnnestus teha kiirtest, esimene test ebamäärane, teine test negatiivne - sain uue sertifikaadi, mis kinnitas, et olen terve ja võin reisida, ilma et oleksin kellelegi ohtlik. 09.02 kell 06.05 uus päev, uus lend... seekord kõik sobis ja sain lennata."

"Kõik tundus hea, kuni stardini... algusest peale ei olnud seda minekut, mis oli varem. Hingamise tõmbas kiirelt kinni ja tõusul ei leidnud õiget rütmi. Tundub, et haigus on siiski jätnud oma jälje. Tasuks 39. koht, kindlasti olen pettunud selles, hooaja algus oli palju lubav. Kuid ma ei saa muuta olukorda, mis toimus nädal enne võistlust. Saan ainult uhke olla, selle üle, et ma ei andnud alla (isegi kui tuli see mõte pähe) ning treenerid võitlesid ja tegid kõik selleks, et ma siiski võistlustele kohale saaksin tuldud. Nüüd pole muud kui, et pean kosuma, tervist jälgima ja treenima," sõnas Uustalu.