Naisi arvustanud Tokyo olümpiamängude juht astus ametist tagasi

Mori rääkis veebruari alguses toimunud Jaapani olümpiakomitee juhatuse koosolekul, et naiste tõttu võib juhatuse ajakava lõhki minna.

"Peame veenduma, et kui suurendame juhatuses naiste arvu, oleks nende kõneaeg mõnevõrra piiratud, sest neil on raskusi rääkimise lõpetamisega. See on tüütu," ütles Mori toona.

Neljapäeval kirjutasid paljud väljaanded, et Mori on väidetavalt otsustanud ametist loobuda ja täna teataski Mori tagasiastumisest.

"Minu ebasobivad kommentaarid põhjustasid suure jama. Mul on kahju. Võisin öelda midagi ebavajalikku, aga ma ei teinud seda meelega. Tunnen, et meedia on minu lauseid valesti tõlgendanud. Mul ei ole naiste suhtes eelarvamusi," vahendas Mori sõnu uudisteagentuur Reuters.

"Olen püüdnud naisi toetada nii palju kui võimalik. Olen neid toetanud rohkem kui mehi, et nad saaks rääkida. On olnud juhuseid, kus inimesed pole oma kätt üles tõstnud ja rääkinud. Nägin tohutut vaeva, et nad sõna võtaks. Tunnen, et naised on palju rääkida saanud," lisas ta.

23. juulil algavate olümpiamängude korralduskomitee uus juht pole veel selgunud. Mitmed anonüümsust palunud ametnikud ütlesid Reutersile, et ametikohale otsitakse naist.