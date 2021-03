VIDEO | Kerr Kriisa pääses esimest korda algviisikusse ja aitas Arizonal võita

Kriisa on Arizona eest mänginud kolmes kohtumises. Ööl vastu reedet pääses ta esimest korda algviisikusse ja kolmandal katsel tuli ka esimene võit.

Mängu tipphetked, kus on ka mõlemad Kriisa kolmesed:

Arizona on Pac-12 konverentsis võitnud kaheksa mängu ja kaotanud kuus, Oregon State'il on kuus võitu ja seitse kaotust.

Kriisa vahetas algviisikus välja Terrell Brown jr.-i. Peatreener Sean Miller ütles mängujärgsel pressikonverentsil, et ta soovis pärast kahte järjestikust kaotust parandada Arizona kaitsemängu.

"Kaitse parandamine on meie prioriteet. Miks mitte anda Kerrile, kellel on energiat ja oskusi vastastelt ründevigu välja võtta, ruttu võimalus algviisikusse pääseda. See samm ei tohiks Terrelli kahjustada, aeg-ajalt algviisiku vahetamine hoiab lihtsalt kõiki valvel," põhjendas Miller Kriisa edutamist.