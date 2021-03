Melbourne'is kehtestatakse viiepäeavane eriolukord, Australian Open jätkub pealtvaatajateta

Australian Openi korraldajad väljastasid pressiteate, milles kinnitatakse, et täna on veel pealtvaatajad tenniseväljakute äärde oodatud, kuid laupäevast alates peetakse suure slämmi turniiri viis päeva ilma publikuta.

Inimestele, kes selleks perioodiks juba pileti on soetanud, makstakse raha tagasi.

Victoria osariik pöördub täna keskööst tagasi neljanda faasi eriolukorra piirangute juurde, mis tähendab, et kodust tohib väljuda vaid neljal põhjusel: hädavajalike ostude tegemiseks, hoolitsuseks ja hooldamiseks, treenimiseks ja hädavajalikuks tööks. Treening ja sisseostud peavad jääma kodust viie kilomeetri raadiusse.

Siseruumides ja väljaspool kodu õues tuleb kanda maske ning külaliste koju kutsumine on keelatud, vahendab ABC News.





Koolid ja ülikoolid jäävad suletuks, keelatud on avalikud kogunemised, sealhulgas religioossed kogunemised. Matustel tohib korraga viibida vaid 10 inimest.

Eriolukord võib ka varem lõppeda

Andrews kinnitas, et reeglite rikkumine toob kaasa trahvi.

Esimeste juhtumite puhul on kinnitatud nende inimeste kiiremini levivasse uude, Suurbritannia viirusetüvesse (B117). Tervishoiuametnikud eeldavad, et sama tüvi on ka teistel nakatunutel.