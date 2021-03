Norra karmistas piiranguid, kõik suusaalade MK-etapid jäävad ära

"Tänase valitsuse otsuse tagajärg on see, et märtsis Norras MK-etappe ei toimu. See kehtib kõigi spordialade kohta," sõnas Norra suusaliidu president Erik Røste NRK-le.

Norra suusaliidu juht leiab, et valitsuse otsus on liiga karm. "Me austame valitsuse otsust, kuid usume, et oleksime suutnud MK-etapid turvalises ja heas keskkonnas läbi viia. Siiani on võistlusi peetud 13 riigis ja 66 linnas ning see on toiminud väga hästi." lisas Røste.