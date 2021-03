Donatas Narmont: Kaia Kanepit kardavad kõik maailma tennisistid

"Kaia Kanepit kardavad kõik maailma tennisistid. Näiteks Darren Cahill, kes on Simona Halepi treener, ütles oma Twitteri postituses [tegelikult The Tennis Podcasti vahendusel - toim.], et iga kord, kui Halep läheb turniirile, küsib ta, kas Kanepi on kohal või kus ta tabelis asetseb," lausus Narmont.