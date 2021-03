Narrimine. Ässad kihutavad, rallisõber raja äärde ei pääse

Spordiinimestel on siiski keeruline mõista, miks vabas õhus ja hajutatuna rallit vaadata on ohtlikum kui kitsukeses kino- või teatrisaalis istuda. Pealegi on praeguste reeglite järgi vabas õhus piiratud arvu inimeste kogunemised lubatud. Selgust ei too ka ametniku selgitused. „Reegel on selline,” lausub ta lõpuks ja lisab, et just selles regioonis on nakatumisnäitajad hakanud suurenema. „Väga palju on ka varjatud nakatumist. Peame tagama, et üritus toimuks ohutult.”