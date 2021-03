REUTERSI VIDEO | Kanepi matšpall ja Kenini pisarad. Kanepi lõpetas teises ringis tiitlikaitsja teekonna

Pressikonverentsil pisaratega võidelnud Kenin tunnistas, et oli kogu kohtumise vältel närvis ja suurte pingete all. "Kaia mängis loomulikult hästi. Ma tundsin, et ei suuda enda mängurütmi leida, olin liiga närvis. Kaia mängis väga hästi, tegi häid lööki ja tal oli selgelt hea plaan minu vastu olemas. Mina ei suutnud aga enda lööke realiseerida," rääkis Kenin. "Ma ei oskagi öelda, ilmselt kogu väline surve," selgitas Kenin närvis olemist. "Mõistagi mängisin hästi, aga ma ei tundnud end mänguliselt 100%. See on raske."

Kanepilt uuriti enda pressikonverentsil samuti, kas ta tundis, et Kenin on närvis, sest sellest oli enne mängu palju juttu ja seda rõhutas ta ka hiljem pisarsilmi oma pressikonverentsil. "Ma ei saanud aru, mida ta tundis, sest olin ka ise närvis," muigas Kanepi. "Pidin end maha rahustama. Ei olnud aega vaadata, kuidas vastane end tunneb või mida teeb. Olin närvis ilmselt sellepärast, et tegu on ikkagi tiitlikaitsjaga. Australian Open on ka natuke suurem kui see turniir, mida eelmisel nädalal mängisime."