Andrea Adamo raputas tuhka pähe: ma ei käitunud 100% nii, nagu oleksin pidanud

"Ma ei taha tulla välja vabandustega, aga külm analüüs näitab, et minu inimesed on teinud suurepärast tööd. Töötada piirangute, karantiini ja kodukontoriga... see ei tule üldse kasuks," jätkas Adamo. "Auto arenes kõvasti edasi ning see tuli karmi hinnaga: inimesed ei saanud kolm kuud kodus käia, ei saanud näha vanemad, sugulasi, perekondi ja lapsi, sest nad teadsid, et koju minnes ei saa nad karantiini tõttu rallile või testile tulla."