Siis kui saalijalgpall on religioon

Kommenteerides oma pääsemist FutsalPlaneti maailma parimate mängijate esikümnesse ütles Tayyebi: „Pean tänama kõiki oma partnereid ja treenereid. Neid selles nimekirjas ei ole, kuid ilma nendeta ei oleks ma midagi saavutanud. Pole oluline, kes meist pääses kandidaatide hulka, tähtis on, et selles nimekirjas on Iraani esindaja. Loodan olla väga väärikas esindaja oma riigile.“

Vastates mõnede inimeste väidetele selle kohta, et ta on kõige kallim mängija Iraani saalijalgpalli ajaloos, ütles Tayyebi: „Ka enne mind on olnud saalijalgpallureid, keda on samuti nimetatud kõige kallimateks mängijateks Iraani saalijalgpalli ajaloos. Oma saalijalgpallialase edu eest olen ma tänu võlgu oma vanemate palvetele.“

Hossein Tayyebi kolimine Portugali kutsus saalijalgpalli asjatundjate seas esile palju emotsioone: nüüd, olles ühes pundis Chishkala ja Robinhoga, saab Iraani jokker aidata Benfical võita igavest vastasseisu Sportinguga Portugali meistrivõistlustel ning esineda väärikalt uue klubiga UEFA 2020/21 Meistrite liigas.

„Enne seda, kui jõudsin Portugali, veetsin neli head aastat Kairatis,“ sõnas Tayyebi. „Selles klubis on loodud igas mõttes suurepärased võimalused tööks. Tänu sellele õnnestus mul pääseda meeskonnaga Meistrite liiga finaali. Igal juhul tahtsin kogeda uut väljakutset ning kui olin saanud mitu head välismaist pakkumist ja pidanud sõpradega nõu, otsustasin valida Benfica, mida pean üheks parimaks saalijalgpallimeeskonnaks maailmas.“