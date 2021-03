Vigastatud Maicel Uibo peab sise EM-i vahele jätma

Samal päeval teostatud ultraheliuuringu põhjal doktor Madis Rahuga konsulteerides selgus, et tegemist on reie tagagrupi ühe lihase 1. astme ehk kergema astme vigastusega.

„Nädal hiljem teostatud kordusuuringul on näha, et vigastatud ala on hakanud paranema,“ kommenteeris doktor Rahu. „Paraku sellise vigastuse paranemisaeg on üldjuhul 4-5 nädalat, mistõttu osalemine märtsi alguses toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel oleks riskantne ning uue ja raskema vigastuse tekkel satuks ohtu ettevalmistus suvehooajaks ja olümpiamängudeks.“