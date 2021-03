Pisaratega võidelnud tiitlikaitsja Kanepile kaotamisest: ma ei suutnud pingetega toime tulla, ma pole sellist asja varem kogenud

Mis võis just tänase mängu eel nii suuri pingeid tekitada? "Usun, et asi on selles, et eelmine aasta võitsin siin ja pärast seda olen tundnud, et kõik eeldavad minult nüüd sama. See on mõistagi raske. Alustasin esimest geimi hästi, aga ei suutnud seda ära vormistada (Kenin läks Kanepi servli 40:15 juhtima, aga Kanepi suutis päästa kolm murdepalli ning avageimi ikkagi võita - toim). Tundsin, et ma pole peaga päris mängu sees. Kindlasti ei taha ma sellega Kaialt võitu ära võtta, ta mängis väga hästi. Mul oli omad võimalused, aga ei suutnud neid ära kasutada, sest olin väga närvis."

"Jah. Tundsin, et kõik küsivad minult, kas näen, et suudan mullust saavutust korrata. Loomulikult vastasin neile jaatavalt, aga minu mängutase näitas, et ei," sõnas Kenin pingete kohta, mis kaasnesid tiitlikaitsja rolliga. "Ma pole seda varem kogenud. Tundsin, et ma pole ei füüsiliselt ega vaimselt 100% vormis. Ma ei suutnud pingega toime tulla. Oli näha, et ma polnud selleks valmis. Pean välja mõtlema, kuidas suuta sel tasemel mängida. See on kummaline, sest ma sain kaks nädalat harjutada ja tundsin end hästi, aga ei suutnud seda mängus realiseerida. See aasta panin suured pinged endale peale. Tundsin, et minult oodatakse, et mul läheks hästi, aga seekord ei läinud."