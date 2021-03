Kimi Räikkönen mõtleb autoralli MM-sarja naasmisele

Räikkönenil on algavaks vormel-1 sarja hooajaks leping Alfa Romeoga ning soomlase sõnul keskendub ta praegu täielikult kuninglikule sarjale, kuid tulevikus on kõik võimalik.

Mullu avaldas Räikkönen, et kaugemas plaanis on tal eesmärgiks tulla autoralli maailmameistriks ning tõusta sellega esimeseks meheks, kellel on tiitel nii vormel-1 sarjast kui ka autorallist.