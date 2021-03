Eestis elav Soome jalgpallilegend pole kevadest saadik koroonast täielikult taastunud: kõik harjutused mõjuvad raskelt

Litmanen nakatus mullu kevadel koos eestlannast abikaasa Ly Jürgensoniga koroonaviirusesse. 20. veebruaril 50-aastaseks saav jalgpallikuulsus andis Soome meediale pressikonverentsi, kus rääkis muu hulgas, kuidas koroona teda mõjutanud on.

Enam kui 25 aastat profijalgpallurina tegutsenud Litmanen tõdes, et kehv füüsiline vorm tekitab ka stressi. "Ma lihtsalt pole täielikult terve. Kõik füüsilised harjutused mõjuvad raskelt. Minu jaoks on liikumine ning trenni tegemine olnud alati tähtis. Nüüd pean esimest korda mõtlema sellele, mida suudan või olen võimeline tegema. Kui vahel tunned end hästi ja lähed elevile, siis tuleb see ringiga tagasi. Vahel taastud millestki mitu päeva."