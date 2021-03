Eesti neidude käsipallikoondis sai teada EM-vastased

Tegu on 2004. aastal või hiljem sündinute koondistega ja EM-il osaleb 38 riiki. 16 tugevamat mängivad EM-finaalturniiril Montenegros ning 22 võistkonda II divisjoni turniiridel Gruusias ja Leedus. 11 osalejat Gruusia-turniiril on jagatud kahte alagruppi, A-gruppi loositi lisaks korraldajamaale Holland, Ukraina, Kreeka, Bosnia ja Hertsegoviina ning Luksemburg.

"Nõrku vastaseid meie jaoks pole. Selles vanuses pole vastaste kohta palju teada, ent Serbia on tugev käsipalliriik, Itaalia areneb pidevalt, Fääri saartel on vahel tugev, aga siis jälle nõrgem koosseis ning Iisraeliga oleme noorte seas varemgi võrdselt mänginud," tegi Eesti naiskonna peatreener Ella Kungurtseva kiire analüüsi.

"Usun, et meil on selles vanuseklassis väga hea valik mängijaid ning loodan EM-il tõestada, et me pole nii nõrgad kui paljud arvavad. Koondis sai suvel kaasa teha Tallinn Cupil kaks aastat vanemate neidude seas ja näitas vägagi head mängu," sõnas Kungurtseva.