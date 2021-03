Evans avaldas Latvalale muljet: ta oli ainus, kes ei teinud vigu

"Evans ei teinud Monte Carlos ühtegi viga. Minu arust oli ta ainus sõitja, kes niimoodi ralli läbida suutis. Ta sõitis väga stabiilsest ning targasti," kiitis Latvala WRC kodulehe vahendusel hoolealust. "Ta ei leidnud uute rehvidega sõites õiget enesekindlust, aga mõistis seda ja tõi punktid koju. Minu hinnangul on see väga küps lähenemine. Teame, et kiirus on tal olemas - ta näitas seda eelmisel aastal korduvalt."

"Rääkisin veidi Gwyndafiga (Elfyni isa - toim). Ütlesin talle, et Elfyn tegi mullu suure sammu edasi. Ta tunneb end meeskonnas väga mugavalt, on rahul autoga ning on näha, et tal on kõik olemas. Usun, et Elfyn võitleb ka tänavu tiitli eest," lisas Latvala.