Terviseameti täpsustus: jooga ja pilates pole enam suure riskiga tegevused

Uuendatud korralduse kohaselt võib kontaktse või suure riskiga spordiala lugeda erandkorras mittekontaktseks või väikese riskiga tegevuseks, kui spordialaliit on koostanud riskide maandamise meetmed, sealhulgas peavad treeningule eelnema ja järgnema kindlad tegevused, näiteks ruumide ventileerimine, inimeste hajutamine ja erinevate rühmade kokkupuudete vältimine. Samu meetmeid tuleb järgida ka treeningu käigus ning need peavad olema kooskõlas Kultuuriministeeriumi juhistega ja kooskõlastatakse Terviseametiga.

Eesti Võrkpalli Liit on vastavalt Terviseameti ja Kultuuriministeeriumi juhistele koostanud riskide maandamise meetmed, mis on kooskõlas Kultuuriministeeriumi juhistega ja kooskõlastatud Terviseametiga. Kultuuriministeerium kinnitas ka täna EVFi järelepärimise peale, et EVFi jaoks ei ole võrkpallitreeningute läbiviimise osas tänasest midagi muutunud ja võrkpalli saab erandkorras lugeda mittekontaktseks või väikese riskiga tegevuseks. Treeningute läbiviimise juhised on saadetud ka kõikidele EVFi liikmesklubidele.