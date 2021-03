Podcast "Kuldne geim" | Võrkpallisaade, mis räägib metsakohinast, Kalev/Cramost, kümnevõistlusest ja kinnistest akendest

*Mis on nimi, kust tuled ja millega tegeled ehk telefoni kaudu on liinil maailmarändur Rivo.

*Rivo elab parasjagu koroonat üle. Millised on sellega seoses tujud ja tunded?

*Kuidas pääsesid Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov maailma tippudega laagrisse ja kas neile on seatud ka ootused?

*Kas Kalev/Cramo korvpalliklubi võit Moskva CSKA üle oli nii suur asi, nagu meie meedia põhjal välja paistis? Mehed jäävad eriarvamusele.

*Veelkord: kui palju ja mida siis ikkagi mängija või treener võib meediale intervjuus rääkida?

*Parandus seoses eelmises saates öelduga.

*Credit24 Meistriliiga tervitas makedoonlast. Des-pa-cito, õigemini Des-po-tovski! Mida esimesed mängud näitasid?

*TalTechi käitumine ja olek väljakul tegi kurvaks.

*4Sport esitleb: kuulajate küsimused saavad taas vastused.

*Kas Cristiano Ronaldo, LeBron James ja Co. tuleksid võrkpallis pärast rasket treeningaastat Eesti meistriks?

*Milleks oleks tänapäeval võimeline olümpiavõitja Viljar Loor?

*Martti Juhkamit ja Saksamaa tippklubi Friedrichshafenit tabas valus tagasilöök. Kuidas sellest välja tulla?