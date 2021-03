Ralliässad saavad Arctic rallil kihutada üle 200 km/h

Kui aastaid on talveralli toimunud Rootsis, siis tänavu jäi MM-ralli Rootsis mäletatavasti koroonapandeemia tõttu ära. Rootslaste asemel said võimaluse aga Arctic ralli korraldajad.

"Ütleksin, et teed on olemuselt väga erinevad," võrdles Tarkiainen WRC kodulehe vahendusel Arctic rallit Rootsi omaga. "Meil on teelõike, mis on väga käänulised ja kitsad ning kus puud on tihedalt täpselt tee kõrval. Samas on meil ka sektsioone, kus saab kõrge kiirusega kihutada."