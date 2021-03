Suusahüpete V-stiili leiutanud rootslane tegi ootamatu paljastuse: mind on ka hüppe ajal tabanud epilepsiahoog

Kui Boklöv 80ndate lõpus V-stiili kasutama hakkas, karistasid kohtunikud teda väga madalate stiilipunktidega. Tänaseks on aga suusahüpetes juba 30 aastat kasutatud ainult V-stiili.

Boklöv on juba varem tunnistanud, et uus stiil sündis tegelikult juhuslikult. See juhtus 1985. aastal, kui tema treeninghüpe Falunis ebaõnnestus.

Boklövist on teada, et tal diagnoositi juba 11-aastaselt epilepsia. Kogu tema sportlaskarjääri jooksul levisid kuulujutud, et tal on mõnikord epilepsiahoog olnud ka hüppe ajal. Kui siiani oli 54-aastane Boklöv seda spekulatsiooni visalt eitanud, siis esmaspäeval tegi ta selle Rootsi TV4 hommikuprogramis avalikuks.

"Sama küsimust on ikka ja jälle korratud: kas teil on hüpete ajal olnud epilepsiahoog? Jah, on küll olnud. Nüüd te teate seda," sõnas Boklöv.

Rootslane lisas, et ei mäleta enamasti nende võistluste kulgu, kus teda langetõbi tabas. "Istusin poomil ja libisesin alla. Siis järgneb tühjus. Järgmisena mäletan, kuidas seisin juba mäe all suusad õlal," rääkis Boklöv.

"Kui teid hoog tabab, ei tea te, mida teete ega ole ümbritsevast teadlik. Kuid aju töötab sama hästi nagu alati. Ma ei teadnud, mida ma tegin, kuid aju võttis otsustamise üle ja tegi, mida oli vaja teha," sõnas Boklöv.