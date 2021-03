VIDEO | Martin Järveoja aitas noorukesel Solbergil WRC-masinat testida

"Ma arvan, et autot oli tegelikult natuke lihtsam juhtida, kui ma oleksin eeldanud,," kommenteeris Solberg.

"Mis mind masina juures hämmastas, oli suurepärane pidamine kiiremates kurvides. Aero on uskumatu. See auto on lihtsalt uskumatu," oli 2003. aasta WRC maailmameistri Petter Solbergi poeg Oliver i20 Coupe WRC-st vaimustunud.