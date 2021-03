Saaremaa võrkpalliklubi on nördinud: kohalik vald keeldus nende toetamisest

“Arvestades, et puudub selgus klubi edasise tegevuse osas ja meil ei ole selle kohta esitatud ka täiendavat materjali, me otsust ei teinud,” sõnas vallavanem Mikk Tuisk, vahendab Saaremaa võrkpalliklubi fännide Facebooki lehekülg.

Nimelt soovis vald tõendeid, et toetus läheb õigesse kohta ja klubi on jätkusuutlik.

Saaremaa klubi on üllatunud, et nad peavad oma vajalikkust jätkuvalt tõestama.

"Kas me pole end veel piisavalt tõestanud? Hea on korra pilk peale heita ka noorte tegemistele ja võrkpalli tulevikule. Meil on Kuressaares kaks gruppi lasteaia lastele, kus kokku treenib ca 20 last. Lisaks sellele teeme treeninguid ka Kärlal, Valjalas, Kaalis ja Astes. Neis piirkondades on trennis omakorda kokku ca 60 tublit noort võrkpallurit. Saaremaa Võrkpalliklubi koos oma toetajatega pakub valla maapiirkondades tasuta treeninguid ja panustab sel aastal ca 15 000-20 000 eurot oma eelarvest, et meie, Saaremaa valla noored, saaksid maapiirkondades tasuta trenni teha."