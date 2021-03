Saalijalgpallistaarid vallutavad sotsiaalvõrgustikke!

Kuulsate mängijate lehed Instagramis, Facebookis ja Twitteris pakuvad huvi mitte üksnes miljonitele fännidele, vaid ka spordiajakirjanikele, teistele mängijatele, agentidele ja paljudele teistele spetsialistidele, kelle tegevus on saalijalgpalliga seotud. Sageli leiab just mängijate sotsiaalvõrgustikes kommentaare toimunud mängude kohta, uudiseid klubidest traumade kohta või saab lugeda ka, kuidas on mängijad eesseisvaks vastasseisuks häälestatud, ning see pole kaugeltki täielik nimekiri sellest, mida saab sotsiaalmeediast ammutada. Kõige edukamad persoonid kasutavad oma ressursse isikliku kaubamärgi rahaks tegemiseks, erinevate toodete ja teenuste reklaamimiseks, teenides seeläbi lisatulu.