Eestiga EM-pileti eest heitleva Põhja-Makedoonia korvpallikoondise nimekirjas on kõik põhitegijad

Nende seas on kõik Euroopas mängivad põhitegijad: mängujuht Nenad Dimitrijevic (Badalona Joventud, Hispaania), viskekahurist kapten Vojdan Stojanovski (Gravelines, Prantsusmaa), äär Stojan Gjurovski (Alicante, Hispaania esiliiga) ja kodustatud ameeriklane Jacob Wiley (Gran Canaria, Hispaania).

Eesti poolelt jäävad vigastuse tõttu kindlasti eemale Siim-Sander Vene ja Martin Paasoja, küsitav on ka Kristjan Kitsingu liitumine. Ülimalt vähetõenäoline on šanss, et Euroliiga klubi Vitoria Baskonia laseb koondisesse tulla Sander Raiestel.