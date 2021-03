KUULA | "Matšpall": Allar Hint: kui pallipoisse poleks olnud, pidanuks Sevastova päris palju nurkadest palle korjama

"Ma natuke eeldasin, et Kaia mäng selline tuleb, aga ei uskunud, et see lõppeb nii kiiresti ja ühepoolselt. Kaia domineeris. Vahepeal oli tunne, et kui pallipoisse ei oleks, siis Sevastoval tulnuks oma nurkades päris palju pallide järel käia," rääkis Eesti tenniseliidu peasekretär Hint. "Paariks geimiks lasi Kaia Sevastova mängu, aga õnneks sai sabast kinni ja võttis päris kiiresti oma."