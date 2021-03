Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i kihutamist saab otsepildis näha Delfi vahendusel

Otepää ümbruse teedel sõidetaval rallil on kavas kaheksa kiiruskatset, milledest nelja näeb Delfi vahendusel otsepildis. See on ainus võimalus näha eksmaailmameister Ott Tänaku ja tema tiimikaaslase Thierry Neuville kihutamist. Vastavalt koroonaajastu reeglitele pole pealtvaatajad 13. veebruaril peetava kihutamise kiiruskatsete äärde lubatud.