FIA rallijuht loodab, et WRC-sari saab lähiaastatel päästeingli

2022. aastal võtavad WRC-sarjast osa Toyota ja M-Sport , Hyundai kaasalöömine on endiselt küsimärgi all.

"Usun, et järgmise homologatsioonitsükli lõpuks võib meil üks tootja juures olla. Meil olid juba varem mõned võimalused, aga COVID-19 ei aita lobitööle kuidagi kaasa. Sellegipoolest loodan, et suudame mõne tootja juurde meelitada. Ent see ei juhtu 2022. aastal," rääkis Matton.