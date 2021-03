VAATA JA KUULA | "Mehed ei nuta": Kalev/Cramo võit CSKA üle - pauk luuavarrest? Mis juhtus Hausenbergiga?

- Jaan muidugi ütleb, et vanasti polnud see mingi sündmus, aga fakt on see, et Kalev/Cramo võitis esmakordselt 30 aasta jooksul Moskva CSKA-d. Kust see pauk veel tuli?

- Mida nägi Peep Tallinna seitsmevõistlusel? Miks Hans Christian Hausenberg enne 1000 m jooksu ühtäkki kaugushüppajaks hakkas? Mis juhtus Maicel Uiboga?

- Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi särasid Austraalia lahtiste eelsetel turniiridel, aga kuidas läheb siis, kui vaja on?

- Algab laskesuusatamise MM. Mida eestlastelt oodata?