Rafael Nadal alustas Austraalia lahtisi hoolimata seljavaevustest võiduga: eesmärk oli ellu jääda

"Viimased 15 päeva on seljaprobleemide tõttu keerulised olnud. Pidin täna lihtsalt ellu jääma ja see õnnestus. Arvan, et läks täna hästi. Kolmesetiline võit oli täpselt see, mida vajasin. Jah, ettevalmistus polnud sugugi täiuslik, aga olen elus," rääkis karjääri jooksul vaid 2009. aastal Austraalia lahtistel triumfeerinud Nadal pärast kohtumist.