Sofia Kenin: loodan, et minu mängust Kanepi võitmiseks piisab

"Aitäh, et meelde tuletasite, et ma [talle Roomas] kaotasin. Ma mäletan seda. Peale enda mängu väljakult maha tulles vaatasin, et ta on võitmas ja tahtsin võibolla natuke nutta (inglise keeles maybe broke down a little bit - G.L.), sest ilmselgelt ma mäletasin seda kaotust. Üritan hästi ette valmistada ja teha kõik selleks, et võita. Ta on ilmselgelt kõva mängija ning mängib suurelt. Eks näis, kuidas minema hakkab," vastas Kenin.