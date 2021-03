Saalijalgpalli tulevik on nende päralt!

Rahvuskoondise koosseisus debüteeris Arkadiusz Szypczyński, kes hiljuti alles unistas kutsest põhimeeskonda. Avaldame vestluse Poola koondise uue liikmega, mis toob esile mängija iseloomu ja siiruse.

Tunnistage, et veel kolm kuud tagasi te isegi ei mõelnud, et mängite kaugel kodumaast Portugali vastu ja lööte ka värava.

Muidugi, siis ma ei mõelnud sellest. Mul on väga hea meel, et treener Błażej Korczyński andis mulle võimaluse ja paigutas mind stardinelikusse. Eriti hea meel on selle üle, et pealöök õnnestus mul hästi ja pall läks võrku. See on minu debüütvärav koondises.

Kas tegemist on kõige tähtsama väravaga teie karjääris?

See on väga oluline ja eriline. Lõin palli Euroopa meistrite väravasse EURO kvalifikatsioonis. Peale selle lõpetasime tänu sellele väravale selle mängu viigiga. See jääb mulle kindlasti alatiseks meelde.

Lisaks kõigele lõite selle värava peaga.

Olukord, mida saalijalgpallis esineb harva, rohkem juhtub seda suures jalgpallis. Pärast seda väravat avaldasin oma neiule ustavust, näitasin talle oma südant. Hiljem, kui pingile istusin, mõtlesin rahulikult: „Jeerum, kas ma tõesti lõin peaga?“

Võib-olla jääb teie nimi nüüd vastastele meelde?

Minu nime on raske hääldada. Kuid loodan, et see jääb meie vastastele pähe ja nad ei hakka seda enam moonutama.

Kas saite pärast seda mängu palju õnnitlusi?

Paljud vaatasid mängu ja tundsid selle vastu huvi. Sain reede hilisõhtul sõpradelt ja perelt sõnumeid. Õnnitleti värava puhul. See on tõesti hea, kuid praegu on kära juba vaibunud. Läheneme järgmisele mängule ...

Kas sellist mängu võib füüsilisest aspektist võrrelda liigamängudega?

Võrrelda ei saa mitte millegagi. Hoopis teine tase – Euroopa meister Portugal. Nagu treener ka eeldas, läks pearõhk kaitsele. See oli edu võtmeks. Kogu mängu vältel püüdsime olla sihikindlad ja keskenduda mängule kaitses, mis meil ka õnnestus. Teate, üks kõigi eest, kõik ühe eest, kõik aitasid üksteist. Tegime kaitses tohutult tööd, koormus oli väga suur.

Kas enne mängu oli ka lavahirm?