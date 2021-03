Rahvusvaheline meedia: Atletico kaalub Meistrite Liiga kohtumise pidamist Tallinnas

Väljaanne AS kirjutab toob võimalike variantidena välja Bukaresti ja Tallinna ning meenutab, et mõlemast linnast on Atleticol head mälestused. Teatavasti toimus 2018. aastal UEFA superkarikafinaal just Tallinnas A. Le Coq Arenal, kus Atletico alistas lisajaal Madridi Reali 4:2. Sarnase informatsiooniga tuli välja ka Rumeenia portaal Digisport, mille kohaselt on Atletico variantideks just Bukarest ja Tallinn.